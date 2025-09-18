L'Evangile, naissance d'humanité

L'Evangile du Christ donne à ceux qui l'accueillent de naître en humanité. Et non seulement il offre de naître mais aussi de renaître au-delà de toutes les puissances de mort qui abiment nos vies. Pourtant, chez nous, cette parole chrétienne ne parle pratiquement plus. Aux yeux de beaucoup, elle est devenue comme une langue morte. Là est la crise la plus grave qui traverse l'Eglise. C'est pour contribuer modestement à rencontrer ce défi que ces pages sont écrites. Elles s'articulent autour de la nouveauté, toujours renouvelée, de la proposition chrétienne. Elles parcourent différents aspects de la foi sans en rien viser à en faire une présentation complète. Manifester qu'il s'agit là d'une parole de naissance, d'une parole faite chair qui est totalement don. Une parole qui peut assumer et relever tout. Cette parole, c'est la personne du Christ Jésus. Ce n'est pas une doctrine, c'est encore moins un ensemble de valeurs morales. C'est la personne d'un crucifié reconnu comme le messie de Dieu. Car, au coeur de la foi des chrétiens, il y a la malédiction de la croix regardée pourtant comme livrant en silence la parole suprême de Dieu. A la croix, s'offre un passage à travers les puissances de mort qui vicient nos vies. Le récit chrétien ne banalise jamais ces puissances. Elles secouent et ébranlent l'espérance. Le christianisme ne s'accommode pas d'une espérance illusoire. L'espérance qu'il propose donne d'espérer contre toute espérance. Cette espérance qui ne se berce pas d'illusion, ouvre sur l'offre de devenir vraiment sujet, de pouvoir dire je. C'est là le grand trésor que nous propose la foi chrétienne : pouvoir devenir un sujet qui dit je alors même qu'il reçoit tout. Tout ceci se joue dans l'accueil d'un don, d'une grâce qui nous donne nous-même à nous-même. Tout se joue donc dans l'humilité, celle de Dieu et celle de ceux et celles qu'il élève. Dans ce regard de Dieu qui appelle, peut naître une confiance qui fait tellement défaut de nos jours. C'est elle qui permet de se tenir debout, de naître et de renaître.