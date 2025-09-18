Inscription
#Beaux livres

L'almanach nature

Losange, Artémis

ActuaLitté
Chaque semaine, un calendrier avec des informations variées sur la nature : des fiches sur les plantes et les animaux, les règles de glanage et de balade en forêt, ainsi que des méthodes d'observation de la faune et de la flore, dans le respect de la biodiversité. Ce contenu inclut également des explications sur le balisage des sentiers, les plantes toxiques, des cycles naturels comme l'hibernation et un modèle d'herbier. En complément, des recettes et remèdes naturels, des astuces pour observer les oiseaux, des anecdotes, ainsi que des focus sur des parcs naturels, parmi bien d'autres sujets passionnants. Cet outil est un véritable compagnon pour les passionnés de nature, offrant des informations pratiques et adaptées aux différentes saisons tout au long de l'année.

Par Losange, Artémis
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Losange, Artémis

Editeur

Editions Artémis

Genre

Milieux naturels

L'almanach nature

Losange, Artémis

Paru le 18/09/2025

176 pages

Editions Artémis

14,90 €

9782816024401
