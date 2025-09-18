Inscription
#Roman francophone

La disparue du Titanic

Maryline Beury, Frances Quinn

Angleterre, 1912. Elinor, fille d'un homme ayant fait fortune dans le coton, a intégré l'aristocratie anglaise après un beau mariage. En fait une cage dorée dont elle aimerait s'échapper. Le naufrage du Titanic va lui en donner l'occasion... Un roman historique qui nous mène d'une Angleterre à la Downton Abbey au New York des immigrants des années 1920. Et si le naufrage le plus célèbre de l'Histoire offrait à Elinor une seconde chance ? Angleterre, 1912. Elinor, fille unique d'un homme ayant fait fortune dans le coton, a intégré l'aristocratie après un beau mariage. En fait une cage dorée dont elle voit soudain l'occasion de s'échapper. Rescapée du Titanic , elle décide de changer d'identité pour commencer une nouvelle vie avec son fils Teddy, à New York, là où personne ne la connaît... Ce roman passionnant, situé à un moment charnière du XXe siècle, nous plonge d'abord dans un monde vieillissant à la Downton Abbey , sûr de son bon droit et de ses privilèges, avant de nous entraîner avec Elinor dans le bouillonnement du Lower East End, où tous les rêves sont permis... " Les lecteurs seront conquis par la résilience d'Elinor, qui émerge comme un phare au milieu de la tempête. Une lecture incontournable pour les amateurs de romans historiques ayant une femme pour personnage central. " Booklist " On est happés dès les premières pages... Drames et émotions viennent ponctuer ce roman sur les secondes chances. " Kirkus Reviews " Nouveau pari réussi de Frances Quinn. " Good Housekeeping " Quinn explore le New York du début du XXe siècle en mettant l'accent sur les immigrants, leurs valeurs familiales et la sincérité de leurs amitiés durables. " Historical Novel Society

Par Maryline Beury, Frances Quinn
Chez L'Archipel

|

Auteur

Maryline Beury, Frances Quinn

Editeur

L'Archipel

Genre

XXe siècle

La disparue du Titanic

Frances Quinn trad. Maryline Beury

Paru le 18/09/2025

408 pages

L'Archipel

23,00 €

9782809851724
