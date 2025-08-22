Mes cartes pour signer avec bébé

Un coffret complet qui permettra de communiquer avec bébé et de comprendre tous ses besoins ! Communiquer avec bébé avant même qu'il ne parle ! Un coffret complet pour mieux communiquer et comprendre votre bébé, dès 8 mois ! A l'aide des 50 cartes, initiez-le aux signes les plus utiles au quotidien. Chaque carte est accompagnée d'un texte explicatif et d'un QR code pour vous guider en vidéo et garantir des gestes précis. Un outil idéal pour mieux échanger avec votre enfant, réduire ses frustrations et renforcer votre complicité, tout en stimulant son développement.