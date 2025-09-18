Mes plus jolies expressions

Souvenir de mon enfance " Ah, si seulement je l'avais noté... " Une remarque reconnaissable pour beaucoup de parents. Faites que cela ne vous arrive pas grâce à ce joli carnet ! Un enfant commence à émettre de petits sons à partir de 3 mois. Petit à petit, ce gazouillis se transforme en mots reconnaissables puis en petites phrases. Expressions rigolotes, mots écorchés, trouvailles mignonnes... rassemblez toutes les perles de votre enfant dans ce livre, pour ne jamais les oublier. Notez également la date et l'âge de votre petit poète, ainsi que le contexte. Vous adorerez les relire ensuite, et votre enfant aussi quand il sera plus grand !