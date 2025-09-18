Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mes plus jolies expressions

ZNU, Chantecler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Souvenir de mon enfance " Ah, si seulement je l'avais noté... " Une remarque reconnaissable pour beaucoup de parents. Faites que cela ne vous arrive pas grâce à ce joli carnet ! Un enfant commence à émettre de petits sons à partir de 3 mois. Petit à petit, ce gazouillis se transforme en mots reconnaissables puis en petites phrases. Expressions rigolotes, mots écorchés, trouvailles mignonnes... rassemblez toutes les perles de votre enfant dans ce livre, pour ne jamais les oublier. Notez également la date et l'âge de votre petit poète, ainsi que le contexte. Vous adorerez les relire ensuite, et votre enfant aussi quand il sera plus grand !

Par ZNU, Chantecler
Chez Chantecler

|

Auteur

ZNU, Chantecler

Editeur

Chantecler

Genre

Albums photo ou naissance

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes plus jolies expressions par ZNU, Chantecler

Commenter ce livre

 

Mes plus jolies expressions

ZNU, Chantecler

Paru le 18/09/2025

64 pages

Chantecler

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782803464906
9782803464906
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.