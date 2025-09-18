Invisible mais d'une puissance redoutable, la réaction de fission en chaîne est au coeur de la production d'énergie dans les réacteurs nucléaires. Mais hors de ce cadre rigoureusement maîtrisé, elle peut se transformer en un danger mortel. C'est tout l'enjeu de la sûreté-criticité : une discipline essentielle qui vise à prévenir les accidents de criticité lors de la manipulation de matières fissiles comme l'uranium 235 ou le plutonium 239, dans les usines et laboratoires du cycle du combustible nucléaire, ou lors de leur transport. A la croisée de la physique nucléaire, de l'ingénierie et de la sûreté, cet ouvrage offre un éclairage documenté sur une discipline exigeante et méconnue. A travers des principes fondamentaux, des exemples concrets et les leçons tirées d'accidents réels, il révèle le travail rigoureux nécessaire pour garantir la sûreté-criticité tout au long du cycle du combustible nucléaire. Structuré en 15 grandes parties, ce livre permet au lecteur de : - comprendre les bases des phénomènes physiques et de la neutronique ; - explorer la phénoménologie des accidents de criticité ; - maîtriser la neutronique statique et dynamique ; - s'initier à l'analyse de sûreté-criticité ; - identifier les matières et opérations à risque ; - découvrir les outils de calcul ; - se familiariser avec la réglementation française et l'organisation en matière de sûreté-criticité ; - retracer l'histoire de cette discipline. Des exercices pratiques viennent enrichir le parcours pour consolider les acquis. Destiné aux physiciens et ingénieurs impliqués dans la conception et la sûreté des installations du cycle du combustible nucléaire, cet ouvrage est également une ressource précieuse pour les élèves-ingénieurs et professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en sûreté-criticité.