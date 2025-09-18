Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Sûreté-Criticité

Matthieu Duluc, Grégory Caplin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Invisible mais d'une puissance redoutable, la réaction de fission en chaîne est au coeur de la production d'énergie dans les réacteurs nucléaires. Mais hors de ce cadre rigoureusement maîtrisé, elle peut se transformer en un danger mortel. C'est tout l'enjeu de la sûreté-criticité : une discipline essentielle qui vise à prévenir les accidents de criticité lors de la manipulation de matières fissiles comme l'uranium 235 ou le plutonium 239, dans les usines et laboratoires du cycle du combustible nucléaire, ou lors de leur transport. A la croisée de la physique nucléaire, de l'ingénierie et de la sûreté, cet ouvrage offre un éclairage documenté sur une discipline exigeante et méconnue. A travers des principes fondamentaux, des exemples concrets et les leçons tirées d'accidents réels, il révèle le travail rigoureux nécessaire pour garantir la sûreté-criticité tout au long du cycle du combustible nucléaire. Structuré en 15 grandes parties, ce livre permet au lecteur de : - comprendre les bases des phénomènes physiques et de la neutronique ; - explorer la phénoménologie des accidents de criticité ; - maîtriser la neutronique statique et dynamique ; - s'initier à l'analyse de sûreté-criticité ; - identifier les matières et opérations à risque ; - découvrir les outils de calcul ; - se familiariser avec la réglementation française et l'organisation en matière de sûreté-criticité ; - retracer l'histoire de cette discipline. Des exercices pratiques viennent enrichir le parcours pour consolider les acquis. Destiné aux physiciens et ingénieurs impliqués dans la conception et la sûreté des installations du cycle du combustible nucléaire, cet ouvrage est également une ressource précieuse pour les élèves-ingénieurs et professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en sûreté-criticité.

Par Matthieu Duluc, Grégory Caplin
Chez EDP Sciences

|

Auteur

Matthieu Duluc, Grégory Caplin

Editeur

EDP Sciences

Genre

Physique atomique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sûreté-Criticité par Matthieu Duluc, Grégory Caplin

Commenter ce livre

 

Sûreté-Criticité

Matthieu Duluc, Grégory Caplin

Paru le 16/10/2025

700 pages

EDP Sciences

160,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759836956
9782759836956
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.