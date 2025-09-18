Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Gluten, alimentation et santé

Marie-Françoise Samson, Dominique Desclaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Omniprésent dans les médias et sur les emballages alimentaires, le gluten fait parler de lui. Issu de l'hydratation et du malaxage de la farine de blé, d'orge ou de seigle, ses propriétés technologiques sont nombreuses. Pourtant, il suscite autant d'intérêt que de méfiance. Cet ouvrage explore la place du gluten dans l'histoire et fait le point sur les connaissances actuelles. Il en présente la structure, les méthodes de production, les multiples usages. Les produits sans gluten, les pathologies associées aux protéines des blés et les solutions pour en réduire la toxicité sont aussi abordés. Les céréales anciennes contiennent-elles du gluten ? Est-il différent de celui des industriels ? Se digère-t-il mieux ? Autant de questions s'adressant aux consommateurs avertis et aux professionnels des filières céréalières qui offrent un tour d'horizon aussi complet que rigoureux sur le sujet.

Par Marie-Françoise Samson, Dominique Desclaux
Chez Quae éditions

|

Auteur

Marie-Françoise Samson, Dominique Desclaux

Editeur

Quae éditions

Genre

Régimes anti-allergiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gluten, alimentation et santé par Marie-Françoise Samson, Dominique Desclaux

Commenter ce livre

 

Gluten, alimentation et santé

Marie-Françoise Samson, Dominique Desclaux

Paru le 11/09/2025

119 pages

Quae éditions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759241439
9782759241439
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.