Krav-Maga, niveau avancé de self-défense

Perfectionnez vous dans la méthode de self défense la plus réputée au monde, choisie par les policiers et les militaires de tous les continents : le krav maga. Les techniques avancées du krav maga se fondent toujours sur des mouvements réflexes simples, efficaces et à la portée de tous. Cet ouvrage approfondit les défenses contre des saisies, des menaces au pistolet, des attaques au bâton ou au couteau sous tous les angles, sans avoir besoin d'un physique bodybuildé. Il contient également le programme technique complet de la ceinture noire 1re darga, détaillé pas à pas, avec de nombreux conseils pour réussir votre examen. La FEKM-RD, plus grande fédération de krav maga, détaille dans cet ouvrage le programme officiel des ceintures marron et noire 1re darga. Elle met également à disposition des informations pratiques, des témoignages, des astuces et des dizaines de techniques simples d'autodéfense illustrées et détaillées pas à pas.