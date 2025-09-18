Inscription
#Essais

Krav-Maga, niveau avancé de self-défense

Steve Schmitt

Perfectionnez vous dans la méthode de self défense la plus réputée au monde, choisie par les policiers et les militaires de tous les continents : le krav maga. Les techniques avancées du krav maga se fondent toujours sur des mouvements réflexes simples, efficaces et à la portée de tous. Cet ouvrage approfondit les défenses contre des saisies, des menaces au pistolet, des attaques au bâton ou au couteau sous tous les angles, sans avoir besoin d'un physique bodybuildé. Il contient également le programme technique complet de la ceinture noire 1re darga, détaillé pas à pas, avec de nombreux conseils pour réussir votre examen. La FEKM-RD, plus grande fédération de krav maga, détaille dans cet ouvrage le programme officiel des ceintures marron et noire 1re darga. Elle met également à disposition des informations pratiques, des témoignages, des astuces et des dizaines de techniques simples d'autodéfense illustrées et détaillées pas à pas.

Auteur

Steve Schmitt

Editeur

Editions Amphora

Genre

Arts martiaux

Krav-Maga, niveau avancé de self-défense

Steve Schmitt

Paru le 25/09/2025

496 pages

Editions Amphora

29,95 €

9782757606582
