La fille sauvage

Jim Fergus, Jean-Luc Piningre

Tu sais ce qu'il y a de plus terrifiant pour moi ? C'est notre capacité à endurer n'importe quoi, juste pour rester vivants. En 1932, au coeur des montagnes de la Sierra Madre, un chasseur de pumas capture une jeune femme appartenant à l'une des dernières tribus apaches vivant encore à l'état " sauvage ". Ligotée à moitié nue sur le sol glacial d'une cellule, la " Nina Bronca " ne souhaite plus qu'une seule et unique chose : se laisser mourir. C'est compter sans l'aide inattendue de Ned Giles, un jeune photographe qui, accompagné d'une anthropologue, Margaret, vont braver la mort et les dangers afin de sauver la jeune fille exposée aux yeux de tous comme une bête de foire. Après Mille femmes blanches , Jim Fergus s'inspire à nouveau d'un fait réel de l'histoire de l'Ouest pour nous offrir un portrait de femme inoubliable, doublé d'une bouleversante histoire d'amour. On retrouve dans ce magnifique hommage à la culture indienne toute la puissance romanesque et la force d'émotion de l'auteur.

Par Jim Fergus, Jean-Luc Piningre
Chez Le Cherche Midi

Auteur

Jim Fergus, Jean-Luc Piningre

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature anglo-saxonne

Paru le 18/09/2025

448 pages

Le Cherche Midi

23,50 €

9782749183312
