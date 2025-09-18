Inscription
#Beaux livres

Paris

Guides Gallimard

ActuaLitté
Des clefs pour comprendre ... plus de 2000 ans d'histoire, de l'antique Lutèce à la capitale moderne ; l'urbanisme qui a façonné la cité depuis l'époque romaine ; le Paris bourgeois et populaire, le Paris des peintres et des écrivains ; le Paris chic, gourmand, nature... Des itinéraires à parcourir Découvrir Paris en 19 circuits de visite, de la Tour Eiffel au musée du Louvre ; des quais de Seine aux ruelles de Montmartre, des hôtels particuliers du Marais au marché de Belleville...

Par Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Paris - Ile-de-France

Paris

Guides Gallimard

Paru le 18/09/2025

492 pages

Gallimard Loisirs

30,50 €

ActuaLitté
9782742468027
© Notice établie par ORB
