Des clefs pour comprendre ... plus de 2000 ans d'histoire, de l'antique Lutèce à la capitale moderne ; l'urbanisme qui a façonné la cité depuis l'époque romaine ; le Paris bourgeois et populaire, le Paris des peintres et des écrivains ; le Paris chic, gourmand, nature... Des itinéraires à parcourir Découvrir Paris en 19 circuits de visite, de la Tour Eiffel au musée du Louvre ; des quais de Seine aux ruelles de Montmartre, des hôtels particuliers du Marais au marché de Belleville...