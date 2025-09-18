Le regard étranger

Le champ de recherche connu sous le nom de santé mondiale ou santé globale est actuellement en plein débat scientifique par une remise en question épistémologique. Les pratiques en matière de production de la connaissance dans ce champ s'en remettent malheureusement trop souvent à un regard distant, puissant et étranger. La manière dont sont produits, utilisés, partagés et valorisés les connaissances, le choix du public, les questions de recherche, les méthodes, les analyses et les interprétations, sont imprégnés de préjugés structurels et d'injustices épistémiques. A travers une série de chapitres qui mêlent récits personnels et réflexions conceptuelles, ce livre montre comment ceux d'entre nous qui travaillent dans le domaine de la santé globale tolèrent, acceptent, construisent et soutiennent des institutions qui s'en remettent à un regard étranger dont le pouvoir façonne notre position et ce que nous pouvons voir ou dire. Pour transformer les pratiques et faire évoluer le champ de recherche, il faut une masse critique de personnes capables d'exprimer ce qui ne va pas, de savoir où concentrer leurs efforts et d'amener d'autres personnes à les rejoindre. Ce livre a été écrit pour aider à constituer cette masse critique. Il a également pour objectif de montrer pourquoi nombre de nos pratiques académiques pourtant acceptées sont injustes et de suggérer comment nous pourrions ancrer des pratiques de connaissance plus justes et ainsi transformer la santé globale académique.