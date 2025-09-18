Défi Pilates

Ce guide illustré vous mène à découvrir le Pilates à travers une approche progressive, accessible à tous. Grâce à l'utilisation du mur comme support, la méthode permet d'améliorer la posture, de renforcer en profondeur l'ensemble du corps, de se tonifier et de progresser à son rythme, en toute sécurité. Ingrid Roger, experte reconnue et incontournable vous propose ici un programme structuré et progressif, permettant d'évoluer du Pilates au mur vers une pratique plus libre et autonome du Pilates au tapis voire du Pilates machine. Agrémenté de conseils pratiques et d'astuces encourageantes, ce livre est un véritable allié pour intégrer le Pilates dans son quotidien avec plaisir et efficacité.