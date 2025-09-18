Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Défi Pilates

Ingrid Roger, Sébastien Gomès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce guide illustré vous mène à découvrir le Pilates à travers une approche progressive, accessible à tous. Grâce à l'utilisation du mur comme support, la méthode permet d'améliorer la posture, de renforcer en profondeur l'ensemble du corps, de se tonifier et de progresser à son rythme, en toute sécurité. Ingrid Roger, experte reconnue et incontournable vous propose ici un programme structuré et progressif, permettant d'évoluer du Pilates au mur vers une pratique plus libre et autonome du Pilates au tapis voire du Pilates machine. Agrémenté de conseils pratiques et d'astuces encourageantes, ce livre est un véritable allié pour intégrer le Pilates dans son quotidien avec plaisir et efficacité.

Par Ingrid Roger, Sébastien Gomès
Chez Eyrolles

|

Auteur

Ingrid Roger, Sébastien Gomès

Editeur

Eyrolles

Genre

Pilates

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Défi Pilates par Ingrid Roger, Sébastien Gomès

Commenter ce livre

 

Défi Pilates

Ingrid Roger

Paru le 18/09/2025

175 pages

Eyrolles

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416020766
9782416020766
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.