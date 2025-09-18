Inscription
#Essais

Les grandes batailles de l'histoire de France

Vincent Bernard

Poitiers, Marignan, Waterloo, Verdun, Dien Bien Phu... Des premiers grands conflits du temps de la Gaule celtique aux fronts des hyperbatailles du xxe siècle, ce beau livre largement illustré raconte 50 batailles qui ont fait l'histoire de France. Après les avoir replacées dans un contexte historique précis, l'auteur offre un récit passionnant et accessible de ces batailles, les renversements d'alliances et les nouvelles façons de faire la guerre au fil des siècles. Chaque bataille est illustrée d'un tableau, d'une carte qui aidera les lecteurs à comprendre le positionnement des armées et les tactiques militaires, ainsi que d'infographies pour visualiser les forces en présence, ainsi que l'évolution des techniques et de l'armement.

Par Vincent Bernard
Chez Eyrolles

Auteur

Vincent Bernard

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire militaire

Les grandes batailles de l'histoire de France

Vincent Bernard

Paru le 18/09/2025

224 pages

Eyrolles

32,00 €

9782416020209
