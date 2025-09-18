Inscription
Une journée au temps de la Préhistoire

Sophie-A de Beaune, Sophie de Beaune

ActuaLitté
50 objets racontent une journée dans la vie d'un campement préhistorique (Paléolithique supérieur) Est proposée ici la reconstitution d'un campement occupé il y a 18 000 à 16 000 ans, pendant le Tardiglaciaire, au moment d'un des derniers épisodes de froid de la dernière glaciation qui a sévi dans toute l'Eurasie. Je me suis appuyée sur les connaissances acquises ces dernières années. Le campement fictif dans lequel l'action se passe ne correspond à aucun site archéologique réel, mais il s'inspire de plusieurs sites différents, il est ainsi tout à fait plausible. Il va de soi qu'il entre dans cette reconstitution une part d'imagination étant donné que tous les vestiges ne se conservent pas. Nous pouvons ainsi estimer le nombre d'habitants dans une tente et dans un campement, sans savoir cependant qui y vivait et sans connaître le lien de parenté entre les occupants puisque leurs restes ne nous sont pas parvenus. De même, les vestiges au sol permettent dans une certaine mesure de retrouver les activités qui s'y déroulaient mais il est très difficile de savoir précisément qui faisait quoi. Nous avons en tout cas veillé à ce que ce récit d'une journée d'automne dans un campement préhistorique quelque part dans le grand Sud-Ouest de la France d'alors entre dans les limites de la vraisemblance.

Genre

Préhistoire

Une journée au temps de la Préhistoire

Paru le 18/09/2025

176 pages

22,90 €

9782416017575
