Un stoïcien à Hollywood

Clémentine Haynes

L'art d'être heureux Hollywood et ses séries populaires peuvent-ils recycler la philosophie antique pour nous guider vers le chemin du bonheur ? En tout cas, une certaine définition de celui-ci ! Succès professionnel, réussite personnelle, amour idéal, culte de la beauté, surconsommation... Les héros et héroïnes de Desperate Housewives, Suits, The Last of Us, Friends ou Grey's Anatomy façonnent nos désirs - et parfois nos complexes. Mais ce bonheur mis en scène nous rend-il vraiment heureux ? L'hyperattachement de Meredith Grey à son travail la comble-t-elle ? Le matérialisme de Gabrielle Solis lui permet-elle d'atteindre le véritable bonheur ? Diplômée en philosophie et en histoire, et créatrice de la chaîne YouTube Parle-moi de philo, Clémentine Haynes aime faire dialoguer philosophie et pop culture. En dépoussiérant les grands courants philosophiques et en analysant la quête du bonheur de nos héros du petit écran, elle nous aide à imaginer d'autres voies d'accession au bonheur et explore ce que nos séries révèlent - parfois malgré elles - de notre obsession de la réussite... et de nous-mêmes.

Par Clémentine Haynes
Chez L'opportun (Editions de)

Auteur

Clémentine Haynes

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Notions

Un stoïcien à Hollywood

Clémentine Haynes

Paru le 18/09/2025

192 pages

L'opportun (Editions de)

14,90 €

9782386710384
