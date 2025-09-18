Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

IA et éducation

Eesa Bastaki, Virginie Martin, Marcel Saucet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'intelligence artificielle est entrée soudainement dans nos vies - jusque dans nos salles de classe. Fin 2024, en Inde, un robot doté d'une IA a donné un cours à de jeunes élèves : scène encore inédite qui interroge sur le rôle de ces technologies dans l'éducation. En constante accélération, les capacités des intelligences artificielles comme ChatGPT évoluent de semaine en semaine, tandis que le nombre d'étudiants dans le monde pourrait tripler d'ici quinze ans. Dans ce contexte, que va réellement transformer l'IA dans la transmission du savoir ? Que vont apporter les robots à la relation entre élèves et enseignants, à l'autorité pédagogique, à l'école comme lieu de socialisation, ou encore à l'apprentissage tout au long de la vie ? Ce livre n'est ni un manuel technique, ni un réquisitoire inquiet. C'est une exploration, une prospective lucide des bouleversements en cours. Car si l'IA promet d'alléger certaines tâches ou de personnaliser les apprentissages, elle transforme aussi en profondeur les équilibres cognitifs, émotionnels et politiques de nos sociétés éducatives. Et cela est majeur, dans un monde où les diplômes deviennent de plus en plus chers, et l'intelligence en voie de devenir gratuite. A partir d'exemples concrets internationaux, et d'une réflexion ni technophile ni technophobe, les auteurs interrogent le devenir d'une école sommée d'intégrer des technologies qu'elle ne maîtrise pas toujours - et qui, parfois, la dépossèdent. Un essai pour saisir ce que deviennent nos lieux d'apprentissage à l'épreuve des promesses algorithmiques.

Par Eesa Bastaki, Virginie Martin, Marcel Saucet
Chez EMS éditions

|

Auteur

Eesa Bastaki, Virginie Martin, Marcel Saucet

Editeur

EMS éditions

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur IA et éducation par Eesa Bastaki, Virginie Martin, Marcel Saucet

Commenter ce livre

 

IA et éducation

Eesa Bastaki, Virginie Martin, Marcel Saucet

Paru le 18/09/2025

200 pages

EMS éditions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386302763
9782386302763
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.