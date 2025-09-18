IA et éducation

L'intelligence artificielle est entrée soudainement dans nos vies - jusque dans nos salles de classe. Fin 2024, en Inde, un robot doté d'une IA a donné un cours à de jeunes élèves : scène encore inédite qui interroge sur le rôle de ces technologies dans l'éducation. En constante accélération, les capacités des intelligences artificielles comme ChatGPT évoluent de semaine en semaine, tandis que le nombre d'étudiants dans le monde pourrait tripler d'ici quinze ans. Dans ce contexte, que va réellement transformer l'IA dans la transmission du savoir ? Que vont apporter les robots à la relation entre élèves et enseignants, à l'autorité pédagogique, à l'école comme lieu de socialisation, ou encore à l'apprentissage tout au long de la vie ? Ce livre n'est ni un manuel technique, ni un réquisitoire inquiet. C'est une exploration, une prospective lucide des bouleversements en cours. Car si l'IA promet d'alléger certaines tâches ou de personnaliser les apprentissages, elle transforme aussi en profondeur les équilibres cognitifs, émotionnels et politiques de nos sociétés éducatives. Et cela est majeur, dans un monde où les diplômes deviennent de plus en plus chers, et l'intelligence en voie de devenir gratuite. A partir d'exemples concrets internationaux, et d'une réflexion ni technophile ni technophobe, les auteurs interrogent le devenir d'une école sommée d'intégrer des technologies qu'elle ne maîtrise pas toujours - et qui, parfois, la dépossèdent. Un essai pour saisir ce que deviennent nos lieux d'apprentissage à l'épreuve des promesses algorithmiques.