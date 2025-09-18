N'attends pas d'avoir des regrets

Un guide pour ne pas passer à côté de sa vie Ce livre de Camille Griselin est un véritable guide de transformation personnelle. A travers des textes inspirants et des séances d'hypnose, il nous invite à franchir les barrières qui nous retiennent et à oser avancer, à ne pas passer à côté de notre vie, même lorsque l'incertitude et la peur du changement nous semblent insurmontables. Destiné à ceux qui se sentent pris au piège dans une routine ou hésitent à faire face à des choix cruciaux, ce guide nous offre des outils pour nous libérer de nos blocages émotionnels et psychologiques. Plutôt que de nous laisser envahir par les regrets ou l'inertie, il nous pousse à prendre le contrôle de notre destin, à agir dans l'instant présent et à nous préparer à un avenir sans remords. Avec douceur et bienveillance, l'auteure partage avec nous sa conviction qu'il est possible, à tout moment, de changer sa trajectoire, de réécrire son histoire et de s'épanouir pleinement.