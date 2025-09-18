Le petit guide des mudra

Equilibrez votre énergie et cultivez votre bien-être grâce aux mudra. Issues des traditions spirituelles de l'Inde, les mudra sont des gestes des mains qui favorisent l'équilibre du corps, du souffle et de l'esprit. Ce petit guide vous initie à leurs origines, à leur fonctionnement énergétique et à leurs bienfaits profonds. Découvrez une sélection de mudra et ressentez leurs effets pour vous apaiser, vous recentrer ou vous dynamiser. Grâce à des conseils simples et exemples concrets, apprenez à composer vos propres séances et à intégrer les mudra dans votre quotidien. Un voyage intérieur, à portée de main.