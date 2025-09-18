Inscription
#Essais

Le petit guide des mudra

Emmanuelle Mouret

ActuaLitté
Equilibrez votre énergie et cultivez votre bien-être grâce aux mudra. Issues des traditions spirituelles de l'Inde, les mudra sont des gestes des mains qui favorisent l'équilibre du corps, du souffle et de l'esprit. Ce petit guide vous initie à leurs origines, à leur fonctionnement énergétique et à leurs bienfaits profonds. Découvrez une sélection de mudra et ressentez leurs effets pour vous apaiser, vous recentrer ou vous dynamiser. Grâce à des conseils simples et exemples concrets, apprenez à composer vos propres séances et à intégrer les mudra dans votre quotidien. Un voyage intérieur, à portée de main.

Par Emmanuelle Mouret
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Emmanuelle Mouret

Editeur

Merci les Livres

Genre

Yoga

Le petit guide des mudra

Emmanuelle Mouret

Paru le 18/09/2025

128 pages

Merci les Livres

10,95 €

9782383558200
© Notice établie par ORB
