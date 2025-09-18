Dodo lapin

Je ne veux pas dormir ! Ce soir, il y a résistance ! " Je veux pas dormir ! " dit l'enfant dans son lit. Et de l'autre côté de la porte : "Bonne nuit mon lapin ! " Les moutons sont en alerte. " Il faut endormir cet enfant ! " Les voilà qui font leur numéro un par un. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là ? Un lapin vient de faire son entrée au milieu des moutons et cela semble amuser beaucoup notre petit résistant mais pas nos moutons. Ceux-ci vont devoir redoubler d'effort !