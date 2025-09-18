Inscription
#Essais

Lieux mystérieux

Rossella Trionfetti, Federico Silvestri

Un livre fascinant pour découvrir les 50 endroits les plus mystérieux de la planète. "As-tu déjà vu un endroit qui te laisse sans voix... et qui te fait te poser mille questions ? Qu'ils aient été créés par l'homme ou offerts par la nature incroyable qui nous entoure, ces lieux éveillent notre curiosité et notre désir d'apprendre. Des étranges alignements de Carnac aux mystérieuses lignes de Nazca, en passant par le fameux triangle des Bermudes et la " Forêt tordue " en Pologne, découvre les 50 lieux les plus mystérieux de la planète ! "

Par Rossella Trionfetti, Federico Silvestri
Chez Kimane

Auteur

Rossella Trionfetti, Federico Silvestri

Editeur

Kimane

Genre

Pays du monde

Lieux mystérieux

Rossella Trionfetti, Federico Silvestri

Paru le 18/09/2025

96 pages

Kimane

19,95 €

9782383224051
