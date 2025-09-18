Inscription
L'Agence

Atilio Gambedotti

ActuaLitté
La vie d'escort-girl n'est pas de tout repos ! Malgré les difficultés, Susie s'accroche à son rêve d'émancipation et trouve refuge dans une agence où elle sera nourrie, logée, blanchie... à une seule condition : qu'elle y vende ses charmes en tant qu'escort-girl de luxe. En quelques semaines, notre héroïne devient une experte du sexe et y prend même un plaisir coupable ! Elle s'attache à ses camarades prostituées et partage leurs joies, leurs peines, parfois leur lit... sans pour autant oublier sa campagne natale. Elle qui n'avait qu'une idée en tête, repartir à zéro loin de son village, deviendrait-elle nostalgique avec l'âge ? Le second volume d'une série inédite en France signée Atilio Gambedotti, pilier du magazine espagnol Kiss Comix et auteur de séries érotiques à succès dans l'hexagone (Cercle intime, Les 4 amies).

Par Atilio Gambedotti
Dynamite

Auteur

Atilio Gambedotti

Editeur

Dynamite

Genre

Erotique

L'Agence

Atilio Gambedotti

Paru le 18/09/2025

Dynamite

17,00 €

ActuaLitté
9782382099216
