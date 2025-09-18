Inscription
#Essais

La mélancolie de l'ours polaire

Mo Malo

ActuaLitté
L'auteur de polars polaires Mo Malo a vécu en immersion parmi les chasseurs d'ours du Groenland pour mieux enquêter sur cette tradition millénaire qui perdure dans un monde où l'animal est aujourd'hui le porte-parole du changement climatique. Groenland, 74e parallèle Nord, 450 habitants coupés du reste du monde par la banquise hivernale, dont une poignée de chasseurs d'ours polaires. A priori , pas le genre de personnes à ouvrir facilement leur porte. Et pourtant... A raison de virées de près de douze heures d'affilée à traîneaux par -30 °C, en immersion totale, Mo Malo a suivi la traque de l'animal emblématique sur ces immensités septentrionales et vécu une aventure humaine auprès des Groenlandais qui l'ont initié à cette pratique. Il a tenté de mieux comprendre la perpétuation de cette tradition ancestrale dans un monde en mutation accélérée, où l'ours symbolise plus que jamais le dérèglement climatique et notre conscience écologique. Le récit de ce cache-cache entre le nanook et les humains permet de toucher du doigt la mélancolie de cet " éternel errant ", spolié de ses terres, et de montrer à quel point leurs destins sont liés. Prix Pierre Loti 2024 au festival international de littérature Etonnants Voyageurs . Prix du livre de montagne, récit et témoignage 2024 au festival international du film alpin des Diablerets .

Par Mo Malo
Chez Editions Paulsen

|

Auteur

Mo Malo

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Récits de voyage

Commenter ce livre

 

La mélancolie de l'ours polaire

Mo Malo

Paru le 18/09/2025

327 pages

Editions Paulsen

8,90 €

9782375024546
