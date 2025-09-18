Inscription
#Roman étranger

Adoration

Alice Urciuolo

Un été torride dans la province de Latina (Italie centrale). Un groupe d'adolescents, aux prises avec la découverte de soi, l'amour, le désir et la douleur, se heurte à quelque chose qui les marquera à jamais : le meurtre d'Elena, tuée par son petit ami Enrico. "Adoration" , le 1er roman d'Alice Urciuolo, explore avec courage et sensibilité la complexité de l'adolescence et le poids des valeurs patriarcales qui influencent encore la vie des jeunes. Le récit se déroule entre amitiés intenses, passions brûlantes et une liberté sexuelle qui cache un profond sentiment de vide. Avec une écriture puissante et authentique, cet espoir de la littérature italienne donne la parole à une génération qui tente désespérément de grandir, d'expérimenter et de se libérer des ombres du passé.

Adoration

Alice Urciuolo

Paru le 02/10/2025

Gremese International

20,00 €

9782366774191
