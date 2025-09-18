Unofficial Raphaël

Un recueil original de 45 dessins tirés des célèbres oeuvres du grand Raphaël, conçu pour les amateurs d'art de tous âges. Les illustrations varient en complexité et en taille (simple ou double page), permettant au lecteur-artiste de choisir en fonction de l'inspiration du moment. Il pourra également décider s'il opte pour les couleurs des chefs-d'oeuvre originaux - toujours à portée de main grâce au QR code présent dans le volume - ou s'il s'amuse à défier les choix du Maître de la Renaissance en réinventant ses chefs-d'oeuvre, et ainsi entamer un voyage créatif qui donnera une nouvelle vie à des fresques et des toiles d'une beauté intemporelle.