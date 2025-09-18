Pièges de négo

Adoptez les bons réflexes, évitez les pièges les plus fréquents et remportez toutes vos négociations Gérer au mieux les transactions, dépasser les oppositions ou les conflits, faire des choix sur des sujets sensibles, la négociation hante notre quotidien. Or mener une négociation comporte de nombreux pièges, que ce soit ceux tendus par notre interlocuteur ou par nous-même. Ecrit par deux experts reconnus de la négociation, ce livre recense les 25 pièges que l'on retrouve le plus fréquemment dans toute négociation, que ce soit lors de la préparation de la négo, pendant ou après. Emaillé de nombreuses anecdotes et mises en situation, il donne les outils pour ne plus faire d'erreur et adopter les bons réflexes.