La Couleur du froid

Jean Krug

ActuaLitté
Un roman au croisement de Terreur de Dan Simmons et SOS Antarcticas de Kim Stanley Robinson ! Antarctique, 2070. Mila Stenson est l'héritière tourmentée d'une multinationale tentaculaire, fondée sur le cryo-dollar et le réchauffement climatique. Mais depuis quelques années, la situation se dégrade. La chute inexpliquée des températures menace son empire et des rêves étrangement vivants troublent son sommeil. Lorsqu'un message, détecté dans la glace et rédigé dans une langue inconnue, arrive soudain à son attention, c'est le déclic. Accompagnée par Valda Kalitsch, une climatologue maladroite et brillante, et Paul Damann, un technicien polaire rongé par son passé, elle décide de répondre à l'appel austral. Une enquête dans la poudreuse et le vent déchaîné, à la toute pointe du froid, avec cette promesse de comprendre, peut-être, qui ils sont vraiment ?

Par Jean Krug
Chez Pocket

Auteur

Jean Krug

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

La Couleur du froid

Jean Krug

Paru le 18/09/2025

672 pages

Pocket

11,70 €

ActuaLitté
9782266351331
