La Couleur du froid

Un roman au croisement de Terreur de Dan Simmons et SOS Antarcticas de Kim Stanley Robinson ! Antarctique, 2070. Mila Stenson est l'héritière tourmentée d'une multinationale tentaculaire, fondée sur le cryo-dollar et le réchauffement climatique. Mais depuis quelques années, la situation se dégrade. La chute inexpliquée des températures menace son empire et des rêves étrangement vivants troublent son sommeil. Lorsqu'un message, détecté dans la glace et rédigé dans une langue inconnue, arrive soudain à son attention, c'est le déclic. Accompagnée par Valda Kalitsch, une climatologue maladroite et brillante, et Paul Damann, un technicien polaire rongé par son passé, elle décide de répondre à l'appel austral. Une enquête dans la poudreuse et le vent déchaîné, à la toute pointe du froid, avec cette promesse de comprendre, peut-être, qui ils sont vraiment ?