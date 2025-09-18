Un furieux silence

Haletant comme un roman policier, puissant comme une tragédie, ce roman détricote implacablement les souvenirs d'une fratrie pour remonter aux sources d'une malédiction familiale " En fait, tu es de ces familles où on est élevé par les bonnes. " Quand sa femme lui lance ces mots, Paul se remémore d'abord les tendresses d'Huguette et de Béatrice, la raideur de son père et le mutisme de sa mère. Puis resurgissent la honte, la violence et les non-dits. Enfant maladif, Paul a grandi tant bien que mal, pour devenir un homme replié sur lui-même, impuissant face aux problèmes de sa propre fille. Un soir d'automne, il revient dans le Limousin, à la Boissonnière, la maison familiale qu'il a quittée trente-trois ans plus tôt, à la suite d'une âpre dispute. Là, il retrouve une histoire qu'il a passé sa vie à essayer d'oublier. La voix de sa soeur Françoise, la petite fille effacée et aimante, et celle de son frère Henri, l'adolescent perspicace et écorché, se mêlent à la sienne pour percer, dans une composition magistrale, les secrets qui ont détruit leur famille et ne cessent, depuis les années 1960, leurs ricochets furieux.