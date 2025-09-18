L'épouvantail de Dresde

La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, mais le jeu macabre de l'Epouvantail débute dans les rues de Dresde. Un polar historique, une traque, dans une Allemagne crépusculaire Novembre 1944. Le régime nazi est proche de l'effondrement et la ville allemande de Dresde ploie sous la violence de la pauvreté. Sans compter les rumeurs racontant qu'un être effroyable, à peine un homme, rôde la nuit dans les rues désertes. Lorsqu'on découvre le corps mutilé d'une infirmière dans un cabanon désaffecté, les habitants murmurent aussitôt que c'est l'oeuvre de l'Epouvantail. Max Heller, inspecteur de la brigade criminelle, est déterminé à trouver une explication rationnelle à ce crime, mais la police n'a plus de moyens, et son chef, un SS impitoyable, ne lui épargne rien. Entre la gestion laborieuse des réfugiés en surnombre, le rationnement et les fréquentes alertes aériennes, Heller glane péniblement quelques indices. Mais quand on trouve le corps d'une deuxième femme, il commence à prendre au sérieux la menace de l'Epouvantail...