Une claque n'a jamais tué personne

Daniela Martins

" Il y a des gens qui grandissent avec des " je t'aime ' plein les bras, des câlins à la pelle, et des " tu peux compter sur moi ' qui forment un matelas invisible pour amortir les chutes de la vie. Et puis, il y a les autres. Ceux qui ont grandi sans. Sans tendresse. Sans refuge. Sans mode d'emploi. Moi, j'ai grandi dans le froid. Pas le froid de dehors, celui qui pique les joues. Non, le froid de dedans. Celui qu'on sent même sous les couvertures, celui qui s'installe quand l'amour, au lieu d'être un abri, est une tempête. " De son enfance marquée par la violence physique et psychologique, Daniela Martins livre un récit puissant et intime, parfois drôle. Quelles marques ces traumatismes laissent-ils à l'âge adulte et comment composer avec ? Comment être mère lorsque l'on a subi des violences enfant ? Eclairant un sujet encore trop souvent passé sous silence, elle offre ainsi une vision d'espoir à toutes celles et ceux qui, comme elle, ont grandi dans la souffrance et refusent de transmettre cet héritage douloureux. C'est un acte de résistance, un chemin vers la guérison, et un appel à faire changer de camp la honte !

Par Daniela Martins
Chez Solar

|

Auteur

Daniela Martins

Editeur

Solar

Genre

Education de l'enfant

Une claque n'a jamais tué personne

Daniela Martins

Paru le 18/09/2025

224 pages

Solar

18,90 €

