Une histoire du Basketball en 15 sneakers

Hommage aux chaussures iconiques et aux superstars qui ont incarné le sport pendant des décennies, Une histoire du basketball en quinze sneakers raconte le roman du ballon orange comme seules les chaussures peuvent le faire. Pour ses 80 ans, la NBA ne pouvait échapper à ce que son histoire soit racontée à travers les sneakers iconiques des superstars. Car si on a d'abord joué au basket avant de se chausser dans ce but, les histoires du basketball et des sneakers sont si entremêlées qu'on a du mal à les séparer... Et cela donne un récit fascinant qui débute avec la célèbre Converse de Chuck Taylor - ce basketteur amateur, véritable superstar de la vente. Puis viennent Adidas et Kareem Abdul-Jabbar, Puma avec Walt " Clyde " Frazier et enfin Nike avec un certain Michael Jordan. Alors, le lien entre les stars et les sneakers explose : Shaq écrase les cercles en Reebok Pump ; la star de la WNBA Sheryl Swoopes révolutionne le basketball féminin avec ses Nike Air Swoopes signature ; LeBron James fait sensation avec ses Air Zoom Generation ; Steph Curry réécrit l'histoire du basketball grâce à son adresse à trois points, alors que l'outsider Under Armour s'invite sur le devant de la scène. Le livre ultime pour les passionnés de basket et les amoureux de sneakers : des photographies iconiques, des dessins détaillés et des entretiens exclusifs avec les légendes NBA.