Les Le Pen, une famille française

Christophe Bourseiller

ActuaLitté
La première biographie consacrée à la totalité du clan Le Pen, des origines à nos jours. D'où viennent les Le Pen ? Comment cette famille de marins et paysans bretons a-t-elle enfanté le Front National puis le Rassemblement National ? Christophe Bourseiller, spécialiste de l'histoire politique, nous embarque dans l'aventure Le Pen, une saga pleine de rebondissements et de complexité, portée par des personnages dignes du plus grand roman. Aucune posture partisane ici. Les faits, rien que les faits. Des faits inédits, narrés avec une plume vive et sans complaisance. S'appuyant sur le dépouillement d'archives de militants et l'interrogation d'une quarantaine de témoins-clefs, l'auteur nous livre le récit détaillé des divorces, des ruptures et des exclusions qui jalonnent l'histoire dynastique des Le Pen. Quels traumatismes ont fait de Jean-Marie Le Pen le géant haineux qui rêve de renverser la Ve République ? Quels furent ses faits d'armes en Indochine, à Suez et en Algérie ? Quelle fut sa part dans la torture qui avait cours là-bas ? Comment le chef de parti a-t-il véritablement perdu son oeil ? Pourquoi la famille a-t-elle bénéficié de l'héritage colossal du millionnaire Hubert Lambert ? Quelle relation Marine, de son premier prénom Marion, entretenait-elle avec son père ? Quelles différences et quelles continuités Marine et Marion, respectivement fille et petite fille, incarnent-elles ? De la rencontre avortée de Jean-Marie Le Pen avec Nelson Mandela à ses liens durables avec la secte Moon, de ses surprenantes amours et amitiés en passant par les liens indépassables et pourtant si fragiles avec sa progéniture, vous saurez tout sur cette tumultueuse famille française, des origines à nos jours. La fresque que tout le monde attendait.

Par Christophe Bourseiller
Chez Librairie Académique Perrin

Auteur

Christophe Bourseiller

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux

Les Le Pen, une famille française

Christophe Bourseiller

Paru le 18/09/2025

414 pages

Librairie Académique Perrin

22,90 €

9782262102654
