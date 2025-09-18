La biographie du plus grand capitaine de son époque. La destinée d'Alexandre Farnèse, né à Rome en 1545 et mort à Arras en 1592, s'inscrit dans l'histoire d'une Europe divisée par les conflits confessionnels postérieurs à la Renaissance dont il fut un acteur majeur, de la Méditerranée aux bords du Rhin, de l'Angleterre à la France. Issu d'une double ascendance prestigieuse qui le rattachait au pape Paul III (son arrière-grand-père) et à l'empereur Charles Quint (son grand père), il épousa la fille d'un infant de Portugal et fut désigné pour être l'un des commandants de l'expédition victorieuse des Turcs à Lépante en 1571. Il fit preuve de talents militaires et politiques remarquables durant son long gouvernement des Pays-Bas espagnols, de 1578 à 1592. A la tête de la plus puissante armée de l'Europe de ce temps, il parvint à reconquérir l'essentiel des territoires qui s'étaient soulevés contre le roi d'Espagne. Ses succès militaires et sa politique de reconquête catholique contribuèrent à former la Belgique moderne. Duc de Parme et Plaisance à partir de 1586, il a assis la dynastie des Farnèse dans l'Italie de la première modernité. Il a été enfin associé à la préparation de l'expédition de l'Invincible Armada contre l'Angleterre élisabéthaine et a sauvé à deux reprises le camp des catholiques ligueurs opposés à Henri IV à qui il a infligé deux revers remarquables. Un personnage fondamental pour comprendre l'Europe politique, militaire, religieuse et diplomatique du XVIème siècle et la France des guerres de religion.
Par
Olivier Poncet Chez
Librairie Académique Perrin
Commenter ce livre