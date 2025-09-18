La biographie du plus grand capitaine de son époque. La destinée d'Alexandre Farnèse, né à Rome en 1545 et mort à Arras en 1592, s'inscrit dans l'histoire d'une Europe divisée par les conflits confessionnels postérieurs à la Renaissance dont il fut un acteur majeur, de la Méditerranée aux bords du Rhin, de l'Angleterre à la France. Issu d'une double ascendance prestigieuse qui le rattachait au pape Paul III (son arrière-grand-père) et à l'empereur Charles Quint (son grand père), il épousa la fille d'un infant de Portugal et fut désigné pour être l'un des commandants de l'expédition victorieuse des Turcs à Lépante en 1571. Il fit preuve de talents militaires et politiques remarquables durant son long gouvernement des Pays-Bas espagnols, de 1578 à 1592. A la tête de la plus puissante armée de l'Europe de ce temps, il parvint à reconquérir l'essentiel des territoires qui s'étaient soulevés contre le roi d'Espagne. Ses succès militaires et sa politique de reconquête catholique contribuèrent à former la Belgique moderne. Duc de Parme et Plaisance à partir de 1586, il a assis la dynastie des Farnèse dans l'Italie de la première modernité. Il a été enfin associé à la préparation de l'expédition de l'Invincible Armada contre l'Angleterre élisabéthaine et a sauvé à deux reprises le camp des catholiques ligueurs opposés à Henri IV à qui il a infligé deux revers remarquables. Un personnage fondamental pour comprendre l'Europe politique, militaire, religieuse et diplomatique du XVIème siècle et la France des guerres de religion.