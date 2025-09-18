Le récit intime et lumineux du parcours du peintre Hom Nguyen, qui entremêle art et exil, misère et courage, violence et espérance. Né à Paris de parents vietnamiens, le peintre Hom Nguyen a acquis une renommée internationale en moins de dix ans. Ses visages de femmes, d'enfants, de personnes âgées aux traits asiatiques fascinent par leur perfection technique et émeuvent par la profondeur de leur regard. Pourtant, sa vie n'a pas toujours reflété la même sérénité. Alors qu'il n'a que six ans, sa mère est victime d'un accident de la route qui la laisse paraplégique. Le petit garçon est ainsi livré à lui-même, dans une très grande précarité. Son refuge, c'est le dessin. Hom dessine partout, tout le temps, avec un don évident. Mais comment imaginer en vivre quand on ne mange pas toujours à sa faim ? Des rues vibrantes du Paris des années 80, dont l'effervescence populaire anime chaque recoin, aux paysages luxuriants et empreints de spiritualité du Vietnam, Ma vie d'Hom retrace une quête humaine, envers et contre tout, une vie réinventée dans toute sa complexité, ses échecs, mais aussi ses réussites, qui dépassent de loin le monde de l'art.