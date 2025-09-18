Cultivez votre curiosité jour après jour avec Jamy Gourmaud ! Un almanach riche et accessible qui transforme chaque journée en une nouvelle découverte passionnante pour tous les âges. Découvrez l'almanach 365 nouveaux jours avec Jamy , le compagnon idéal pour satisfaire votre soif de connaissances quotidiennes. Jamy Gourmaud, le vulgarisateur préféré des Français, vous invite à un voyage fascinant à travers tous les domaines du savoir . Chaque jour, plongez dans un nouvel article parmi les 1000 sujets soigneusement sélectionnés, illustrés par 1500 photos saisissantes. Des sciences à l'histoire , de la géographie aux arts , cet almanach éclectique rend la culture accessible à tous grâce au talent unique de Jamy pour expliquer simplement les concepts les plus complexes ! Cette édition 2025 s'enrichit d'un bonus exceptionnel "Génération Jamy" : 24 pages exclusives retraçant 50 ans de notre histoire collective, des années 1970 aux années 2020. Redécouvrez les moments qui ont marqué notre époque à travers le regard et les anecdotes personnelles de Jamy. Avec son format pratique de 19 x 24 cm et ses 408 pages richement illustrées, ce best-seller déjà vendu à plus de 180 000 exemplaires est le cadeau incontournable pour tous les curieux de 7 à 107 ans. A picorer chaque jour ou à dévorer d'une traite, laissez-vous guider par la bonne humeur et la passion communicative de Jamy Gourmaud !