Contre les fascismes

Zeev Sternhell est mort le 21 juin 2020. Depuis, un voile plutôt pudique a été jeté sur sa vision iconoclaste du XIX ? siècle français. Voile pudique ou bien... chape de plomb ? Au coeur des débats parfois houleux qui ont accompagné la publication de ses travaux : l'idée selon laquelle le fascisme est à la fois moderne, puisant aux sources de Georges Sorel et du cercle Proudhon, et réactionnaire, sa généalogie remontant à la pensée contre-révolutionnaire et aux anti-Lumières. Dans une France de nouveau en butte aux réactions contre l'universalisme, un collectif réuni par Pierre Serna a souhaité examiner à nouveaux frais l'apport de Sternhell, dressant le bilan, sans concessions ni préjugés, d'une pensée protéiforme qui a profondément renouvelé l'histoire de la France contemporaine, mais aussi celle d'Israël. De ces pages émerge la figure d'un historien combatif, lucide et engagé, qui n'a jamais imaginé son métier autrement que dans sa fonction d'éclaireur du présent.