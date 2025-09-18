Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Contre les fascismes

Pierre Serna

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Zeev Sternhell est mort le 21 juin 2020. Depuis, un voile plutôt pudique a été jeté sur sa vision iconoclaste du XIX ? siècle français. Voile pudique ou bien... chape de plomb ? Au coeur des débats parfois houleux qui ont accompagné la publication de ses travaux : l'idée selon laquelle le fascisme est à la fois moderne, puisant aux sources de Georges Sorel et du cercle Proudhon, et réactionnaire, sa généalogie remontant à la pensée contre-révolutionnaire et aux anti-Lumières. Dans une France de nouveau en butte aux réactions contre l'universalisme, un collectif réuni par Pierre Serna a souhaité examiner à nouveaux frais l'apport de Sternhell, dressant le bilan, sans concessions ni préjugés, d'une pensée protéiforme qui a profondément renouvelé l'histoire de la France contemporaine, mais aussi celle d'Israël. De ces pages émerge la figure d'un historien combatif, lucide et engagé, qui n'a jamais imaginé son métier autrement que dans sa fonction d'éclaireur du présent.

Par Pierre Serna
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Pierre Serna

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Historiens

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contre les fascismes par Pierre Serna

Commenter ce livre

 

Contre les fascismes

Pierre Serna

Paru le 18/09/2025

304 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073099020
9782073099020
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.