Le Futur

Jessica Shapiro, Naomi Alderman

"Il savait d'expérience qu'un orgasme extraordinaire au point d'effacer votre être, suivi d'un sommeil profond, d'un bain glacé et d'un long footing, générerait des idées qui vaudraient entre dix et vingt milliards de dollars, amortis sur une période de dix ans". La fin des années 2020 approche et, entre cyberscience décadente, intelligence artificielle omniprésente et crise climatique plus qu'alarmante, la Terre continue de dérailler. Lenk, Zimri et Ellen font partie de ces milliardaires ayant fait fortune dans la Silicon Valley. Bien que rivaux, ils ont tout prévu ensemble pour survivre si un jour l'humanité venait à s'effondrer. Or ce jour semble être arrivé. Mais c'est compter sans une jeune influenceuse, Lai Zhen, ancienne réfugiée hongkongaise, qui mène l'enquête sur les plans secrets des ultrariches tout en rêvant d'un avenir où les technologies serviraient enfin des causes nobles.

Par Jessica Shapiro, Naomi Alderman
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jessica Shapiro, Naomi Alderman

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le Futur

Naomi Alderman trad. Jessica Shapiro

Paru le 18/09/2025

592 pages

Editions Gallimard

11,10 €

9782073085900
