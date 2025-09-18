Inscription
Bibliothèques à l'épreuve de la scène

Béatrice Picon-Vallin, Ada Ackerman

Cet ouvrage collectif se concentre sur les multiples croisements qui s'opèrent de façon croissante entre le monde de la bibliothèque et celui de la scène. Tout d'abord, les arts de la scène témoignent d'une appétence singulière pour le motif de la bibliothèque, qu'ils déclinent sous diverses formes, plus ou moins inattendues. Qu'offre le dispositif de la bibliothèque, en termes de dramaturgie, de mise en scène, de découpage de l'espace ? De quelle présence sont investis les livres mis en scène ? Il s'agit aussi d'élucider les enjeux épistémologiques et les discours sur le savoir qui en découlent. Par ailleurs, les bibliothèques deviennent des scènes et s'ouvrent désormais largement à la programmation de spectacles vivants, dans un décloisonnement symptomatique de leurs fonctions initiales. Que nous disent ces gestes sur l'évolution du lieu-bibliothèque ? Que nous apprennent-ils du monde du théâtre, de la danse, de la musique ? On s'attache dans ces pages aux effets, sur l'univers et le fonctionnement des bibliothèques, de ces rencontres avec la scène, tout en examinant en quoi la bibliothèque peut — ou non — s'apparenter à un espace propice à la représentation. Le recours au livre sur scène ne peut en outre se comprendre sans éclairer la façon dont les arts plastiques s'emparent eux aussi de la bibliothèque, selon des modalités souvent proches. Telles sont les questions qui animent cet ouvrage, où dialoguent spécialistes de théâtre et d'art contemporain, programmateurs culturels, conservateurs et metteurs en scène.

Par Béatrice Picon-Vallin, Ada Ackerman
Chez Editions Otrante

|

Auteur

Béatrice Picon-Vallin, Ada Ackerman

Editeur

Editions Otrante

Genre

Bibliothéconomie

Bibliothèques à l'épreuve de la scène

Béatrice Picon-Vallin, Ada Ackerman

Paru le 12/09/2025

264 pages

Editions Otrante

30,00 €

9791097279332
