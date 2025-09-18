" J'ai voulu écrire cette BD pour dire à tous les enfants atypiques qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent croire en leurs rêves. " CHRISTELLE BECHOUCHE Prune, 8 ans, adore les dinosaures, les origamis et sa chienne Nono. Elle déteste les licornes, se coiffer et mettre des chaussures. Prune est drôle, joyeuse et intelligente. Mais à l'école, elle a de grandes difficultés, surtout à l'écrit. Les punitions et les regards moqueurs de certains camarades lui pèsent et ses parents ne savent plus quoi faire pour l'aider... Au bout de plusieurs mois, le diagnostic tombe enfin : Prune est dysgraphique. Son cerveau fonctionne différemment et un trouble l'empêche d'écrire correctement. Grâce à l'aide de thérapeutes et à un tas de solutions pratiques, Prune réussira à apprivoiser sa différence et à déployer sa magie intérieure. Car sa dysgraphie est aussi un super pouvoir, qui la rend créative et ingénieuse ! Inspiré de la vie réelle de l'autrice et de sa fille, Super Dys est un récit plein d'espoir pour les enfants qui se sentent différents.