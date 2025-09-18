Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Super Dys

Christelle Béchouche, Juliette Bertaudière

ActuaLitté
" J'ai voulu écrire cette BD pour dire à tous les enfants atypiques qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent croire en leurs rêves. " CHRISTELLE BECHOUCHE Prune, 8 ans, adore les dinosaures, les origamis et sa chienne Nono. Elle déteste les licornes, se coiffer et mettre des chaussures. Prune est drôle, joyeuse et intelligente. Mais à l'école, elle a de grandes difficultés, surtout à l'écrit. Les punitions et les regards moqueurs de certains camarades lui pèsent et ses parents ne savent plus quoi faire pour l'aider... Au bout de plusieurs mois, le diagnostic tombe enfin : Prune est dysgraphique. Son cerveau fonctionne différemment et un trouble l'empêche d'écrire correctement. Grâce à l'aide de thérapeutes et à un tas de solutions pratiques, Prune réussira à apprivoiser sa différence et à déployer sa magie intérieure. Car sa dysgraphie est aussi un super pouvoir, qui la rend créative et ingénieuse ! Inspiré de la vie réelle de l'autrice et de sa fille, Super Dys est un récit plein d'espoir pour les enfants qui se sentent différents.

Christelle Béchouche, Juliette Bertaudière

Editions Les Arènes

BD jeunesse divers

Paru le 18/09/2025

21,00 €

