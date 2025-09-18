Inscription
#Imaginaire

Zoé

John Scalzi, Mikael Cabon

ActuaLitté
"Je suis une clause d'un contrat liant deux espèces intelligentes. Quand on sait cela, comment est-ce qu'on s'en sert ? " Je m'appelle Zoé et j'ai quinze ans. Fille adoptive de John et Jane Perry, je suis aussi la fille de Charles Boutin, l'homme qui a donné la conscience à tout un peuple d'extraterrestres, dont je suis devenue l'icône. L'absolue nécessité de ma survie pour les Obins fait que je vis depuis mes cinq ans sous la protection de Pirouette et Cacahuète, deux représentants de l'espèce ! J'ai aussi un chien, dénommé Babar, et un copain, Enzo, que j'ai décidé d'embrasser pour la première fois au moment de l'arrivée sur Roanoke. Il n'était pas contre, même si sa meilleure façon de partager ses sentiments, c'est d'écrire des poèmes... La colonisation de Roanoke du point de vue de Zoé complète La Dernière Colonie, en particulier dans la partie finale où la jeune fille accompagne dans l'espace Pirouette et Cacahuète lors de négociations avec le Conclave. Traduit de l'anglais par Mikael Cabon. "Ce roman est vraiment étonnant. Retrouvant l'humour qui présidait au Vieil Homme et la Guerre, John Scalzi démontre à quel point il est un auteur de SF avec un style iconoclaste et talentueux. Zoé se lit d'une traite". - Denis Labbé, Fantastique. net

Par John Scalzi, Mikael Cabon
Chez L' Atalante Editions

|

Auteur

John Scalzi, Mikael Cabon

Editeur

L' Atalante Editions

Genre

Science-fiction

