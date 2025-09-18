Inscription
Reading journal

Blackconfetti

ActuaLitté
Un carnet de reading journaling entièrement guidé pour consigner ses lectures de façon créative ! Que vous soyez un lecteur passionné ou simplement à la recherche d'un moyen original de garder une trace de vos lectures, ce carnet est fait pour vous. Guidé par des conseils disséminés dans les pages et d'idées pour créer du contenu créatif, vous pourrez le décorer selon vos envies, laisser libre cours à votre imagination et créer un véritable objet personnalisé, à votre image. Prenez des notes, consignez vos réflexions, dessinez, collez des photos, illustrations ou autres éléments... Les possibilités sont infinies pour mettre en valeur vos coups de coeur littéraires ! Que vous optiez pour un style épuré ou foisonnant, chaque page deviendra un écrin unique dédié à vos livres préférés, aux citations qui vous ont fait vibrer, à votre PAL, à vos envies littéraires ou encore à votre suivi de lectures en bookclub. Des stickers, de jolis papiers créatifs, des timbres, vous permettront d'expérimenter des techniques de scrapbooking sur des pages entièrement vierges... Toutes les matières et textures sont à exploiter sans limite pour célébrer votre passion de la lecture : vous n'avez plus qu'à laisser votre imaginaire s'exprimer !

Par Blackconfetti
Chez 404 Editions

Auteur

Blackconfetti

Editeur

404 Editions

Scrapbooking

