Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mantras sacrés : abondance

Lilou Massé, Davina Delor, Tenzin Penpa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
50 mantras sacrés d'abondance Transmis dans les temples tibétains et longtemps réservés aux initiés, ces 50 mantras sacrés vous sont aujourd'hui révélés comme des trésors vibratoires pour éveiller le flot naturel de l'abondance spirituelle, matérielle, émotionnelle et énergétique. Calligraphiés à la main, bénis et récités 108 fois par le moine tibétain Tenzin Penpa, ils renferment la sagesse millénaire et la puissance du son sacré. Ce coffret vous invite à une pratique quotidienne profonde, joyeuse et transformatrice. Laissez ces mantras dissoudre vos anciens blocages, élever votre fréquence et bénir chaque aspect de votre vie - corps, coeur, esprit et environnement. Qu'ils résonnent en vous et autour de vous, nourrissant vos proches, vos projets et participant à l'éveil d'un nouveau monde lumineux et prospère. - 50 cartes - 50 audios - 1 livret Lilou Macé, autrice et intervieweuse sur La Télé de Lilou, qui rassemble 110 millions de vues, est la créatrice de cet oracle aux côtés de Davina Delor et de Tenzin Penpa. Retrouvez Lilou sur son compte Instagram @liloumace. Tenzin Penpa est un moine tibétain. Il enseigne le chant et l'art des mandalas en France, où il vit et partage son savoir.

Par Lilou Massé, Davina Delor, Tenzin Penpa
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Lilou Massé, Davina Delor, Tenzin Penpa

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Méditation et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mantras sacrés : abondance par Lilou Massé, Davina Delor, Tenzin Penpa

Commenter ce livre

 

Mantras sacrés : abondance

Lilou Massé, Davina Delor, Tenzin Penpa

Paru le 18/09/2025

32 pages

Leduc.s éditions

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534417
9791028534417
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.