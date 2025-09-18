Mantras sacrés : abondance

50 mantras sacrés d'abondance Transmis dans les temples tibétains et longtemps réservés aux initiés, ces 50 mantras sacrés vous sont aujourd'hui révélés comme des trésors vibratoires pour éveiller le flot naturel de l'abondance spirituelle, matérielle, émotionnelle et énergétique. Calligraphiés à la main, bénis et récités 108 fois par le moine tibétain Tenzin Penpa, ils renferment la sagesse millénaire et la puissance du son sacré. Ce coffret vous invite à une pratique quotidienne profonde, joyeuse et transformatrice. Laissez ces mantras dissoudre vos anciens blocages, élever votre fréquence et bénir chaque aspect de votre vie - corps, coeur, esprit et environnement. Qu'ils résonnent en vous et autour de vous, nourrissant vos proches, vos projets et participant à l'éveil d'un nouveau monde lumineux et prospère. - 50 cartes - 50 audios - 1 livret Lilou Macé, autrice et intervieweuse sur La Télé de Lilou, qui rassemble 110 millions de vues, est la créatrice de cet oracle aux côtés de Davina Delor et de Tenzin Penpa. Retrouvez Lilou sur son compte Instagram @liloumace. Tenzin Penpa est un moine tibétain. Il enseigne le chant et l'art des mandalas en France, où il vit et partage son savoir.