Artiste de tous les records, créateur musical extraordinaire, Michael Jackson a bâti une carrière inégalable, au point d'être érigé en légende vivante. En pleine consécration après trente ans de musique et à l'aube de son ultime tournée This Is It, l'artiste décède tragiquement à l'âge de 50 ans, laissant ses fans inconsolables. 15 années après sa disparition, Thomas Chaline, expert du monde de la musique et grand fan de Michael Jackson, vous replonge dans l'univers musical et artistique du King of Pop à travers 50 événements clés qui ont marqué sa carrière : ses débuts au sein des Jackson Five, ses premiers albums solos, ses vidéoclips révolutionnaires tels que Thriller, ses films, ses concerts extravagants et époustouflants, ou encore son engagement caritatif. Une rétrospective qui s'appuie sur des sources variées pour rendre hommage à l'oeuvre authentique et singulière de Michael Jackson, mais aussi à son héritage dans l'histoire de la musique qui ne cesse d'inspirer et d'influencer la nouvelle génération d'artistes. Poète, auteur-compositeur mais aussi biographe spécialiste de la chanson, Thomas Chaline a écrit plusieurs ouvrages à succès consacrés à Francis Cabrel, Indochine, ou encore Céline Dion.