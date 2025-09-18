Inscription
Le projet Unicorn

Simon Kroeger, Kim Gene

ActuaLitté
Maxine, lead developer et architecte logicielle, est mise au placard et affectée au "Projet Phoenix,, à la suite d'une défaillance technique dans le système de paie de la compagnie Parts Unlimited. Alors qu'elle se débat dans une organisation bureaucratique et déshumanisée, elle est approchée parla Rébellion, un petit groupe de développeurs qui oeuvrent pour renverser l'ordre établi. Leur objectif : redonner sa capacité d'innover à l'entreprise afin que celle-ci puisse survivre et prospérer dans un environnement économique aussi incertain que concurrentiel. Presque malgré elle, Maxine va se retrouver toujours plus impliquée dans ce mouvement jusqu'à en devenir l'une des leaders et la cible d'ennemis internes déterminés. Drôle et passionnant, ce roman orienté management utilise la fiction pour dénoncer les travers d'une gestion d'entreprise trop verticalisée et les freins qui en résultent. Ce faisant, il expose les principes organisationnels susceptibles d'améliorer la productivité de toute entreprise et les cinq "Idéaux" d'un environnement épanouissant, propice à la créativité et à la performance. Ce bestseller mondial salué par les lecteurs et la critique s'adresse aussi bien aux personnes impliquées dans les IT qu'a tous les cadres en entreprise, quel que soit leur domaine d'activité.

Par Simon Kroeger, Kim Gene
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Simon Kroeger, Kim Gene

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le projet Unicorn

Kim Gene trad. Simon Kroeger

Paru le 25/09/2025

PPUR Presses Polytechniques

12,90 €

ActuaLitté
9782889156894
