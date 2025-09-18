Inscription
Installations électriques hors bâtiments d'habitation

Dominique Serre, Didier Hérisson

? Guide basé sur la dernière version de la norme NF C 15-100 d'août 2024. ? Traite des bâtiments recevant du public (ERP) et des travailleurs (ERT). ? Rédigé par Didier Hérisson, Expert technique électricité à la Direction technique de Socotec. Ce guide aborde les caractéristiques générales des installations électriques telles que l'alimentation, les schémas électriques, la protection contre les chocs électriques, les canalisations électriques, etc. Il détaille les règles propres aux installations électriques des établissements recevant du public (ERP) et des travailleurs (ERT). Ce guide intègre toutes les évolutions et les nouveautés introduites par la révision de la norme NF C 15-100 d'août 2024 : prise en compte de l'efficacité énergétique, des problèmes de surtensions atmosphériques, des évolutions réglementaires pour les câbles et les conducteurs, etc. Vous trouverez également des informations sur les emplacements spéciaux et la production d'énergie renouvelable.

Chez CSTB

Auteur

Editeur

CSTB

Genre

Electricité - Bâtiment

Installations électriques hors bâtiments d'habitation

Paru le 23/10/2025

CSTB

24,00 €

9782868917782
