Ce livre est un guide destiné aux ingénieurs et aux étudiants francophones qui recherchent un ouvrage contenant les principales ressources pour la conception et la réalisation du génie civil des tunnels et des ouvrages souterrains. Un important volet concerne les investigations et la conception géotechnique des ouvrages souterrains, mais beaucoup d'autres aspects sont aussi abordés, comme les méthodes de construction, la contractualisation des travaux ou la vérification des structures. Ce livre ne se veut pas exhaustif mais chaque chapitre dispose d'une liste des références pertinentes, pour aller plus loin. Ce livre contient enfin de nombreux retours d'expérience et conseils, issus de l'expérience des deux auteurs.