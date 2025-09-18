Inscription
#Bande dessinée jeunesse

The Raven Boys

Sas Milledge, Stephanie Williams

ActuaLitté
Depuis toujours, Blue Sargent sait qu'embrasser son véritable amour le tuera. Ce n'est pas une métaphore. C'est une prophétie. Et quand on grandit entourée de voyantes, on prend les prédictions au sérieux. Blue s'est donc résolue à se tenir à bonne distance de la gent masculine. Mais tout bascule lorsqu'elle rencontre les Corbeaux - ; Gansey, Ronan, Adam et Noah - ; , quatre étudiants d'Aglionby, un lycée privé aux allures de château. Ensemble, ils sont sur la piste d'un roi endormi depuis des siècles et d'une magie ancienne. Avec, à la clé, la promesse d'un pouvoir immense, dangereux et surtout convoité. Car ils ne sont peut-être pas les seuls à le chercher...

Par Sas Milledge, Stephanie Williams
Chez Jungle

|

Auteur

Sas Milledge, Stephanie Williams

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

The Raven Boys

Sas Milledge, Stephanie Williams

Paru le 18/09/2025

Jungle

16,95 €

ActuaLitté
9782822247771
