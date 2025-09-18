The Raven Boys

Depuis toujours, Blue Sargent sait qu'embrasser son véritable amour le tuera. Ce n'est pas une métaphore. C'est une prophétie. Et quand on grandit entourée de voyantes, on prend les prédictions au sérieux. Blue s'est donc résolue à se tenir à bonne distance de la gent masculine. Mais tout bascule lorsqu'elle rencontre les Corbeaux - ; Gansey, Ronan, Adam et Noah - ; , quatre étudiants d'Aglionby, un lycée privé aux allures de château. Ensemble, ils sont sur la piste d'un roi endormi depuis des siècles et d'une magie ancienne. Avec, à la clé, la promesse d'un pouvoir immense, dangereux et surtout convoité. Car ils ne sont peut-être pas les seuls à le chercher...