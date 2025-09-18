Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Almanach de sorcière

Stéphanie Jousse, Aliki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque semaine, nous vous proposons un calendrier riche en informations sur la sorcellerie, incluant des rituels, des remèdes, des focus sur les cristaux et les plantes, ainsi que tout le savoir essentiel pour toute sorcière désireuse de pratiquer efficacement. Vous y trouverez également des histoires et anecdotes fascinantes sur l'histoire de la sorcellerie, ainsi qu'un almanach aligné avec la roue de l'année et le cycle de la Wicca, vous guidant au fil des saisons. Le calendrier met également en lumière les moments propices pour l'amour, le travail, la créativité, la santé, ainsi que de nombreux autres sujets. Cet outil est un véritable compagnon pour ceux et celles qui souhaitent enrichir leur quotidien de magie et instaurer une routine bénéfique pour leur bien-être tout au long de l'année.

Par Stéphanie Jousse, Aliki
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Stéphanie Jousse, Aliki

Editeur

Editions Artémis

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Almanach de sorcière par Stéphanie Jousse, Aliki

Commenter ce livre

 

Almanach de sorcière

Stéphanie Jousse, Aliki

Paru le 18/09/2025

176 pages

Editions Artémis

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782816024395
9782816024395
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.