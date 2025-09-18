Célèbre à en mourir

Etre la fille la plus célèbre au monde, un rêve ou un cauchemar ? Le visage d'une jeune fille apparaît simultanément sur tous les écrans du monde pendant quelques secondes : les smartphones, les télés, les ordinateurs et même les outils de surveillance militaire. Signe divin ou complot, les rumeurs les plus folles se mettent à enfler. Du jour au lendemain, Laura devient la fille la plus célèbre de la planète. Pourtant, avant cet événement renommé " l'Apparition ", sa vie était celle d'une ado comme les autres. Elle-même ignore pourquoi elle se retrouve au coeur de ce piratage, qu'on attribue à une IA. Quand Laura se voit forcée de se retrancher dans la maison ultrasécurisée d'un milliardaire américain, elle décide de chercher à comprendre...