Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Célèbre à en mourir

Alain Gagnol, François-Xavier Pavion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etre la fille la plus célèbre au monde, un rêve ou un cauchemar ? Le visage d'une jeune fille apparaît simultanément sur tous les écrans du monde pendant quelques secondes : les smartphones, les télés, les ordinateurs et même les outils de surveillance militaire. Signe divin ou complot, les rumeurs les plus folles se mettent à enfler. Du jour au lendemain, Laura devient la fille la plus célèbre de la planète. Pourtant, avant cet événement renommé " l'Apparition ", sa vie était celle d'une ado comme les autres. Elle-même ignore pourquoi elle se retrouve au coeur de ce piratage, qu'on attribue à une IA. Quand Laura se voit forcée de se retrancher dans la maison ultrasécurisée d'un milliardaire américain, elle décide de chercher à comprendre...

Par Alain Gagnol, François-Xavier Pavion
Chez Syros

|

Auteur

Alain Gagnol, François-Xavier Pavion

Editeur

Syros

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Célèbre à en mourir par Alain Gagnol, François-Xavier Pavion

Commenter ce livre

 

Célèbre à en mourir

Alain Gagnol, François-Xavier Pavion

Paru le 18/09/2025

400 pages

Syros

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782748538991
9782748538991
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.