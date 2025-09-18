Inscription
#Essais

Venise

Gallimard loisirs, Marion Houssin

ActuaLitté
Traverser le Grand Canal en traghetto ; écouter les habitants échanger les nouvelles du matin dans le Dorsoduro ; s'étirer en terrasse sous le soleil des Zattere ; siroter un café sur un adorable campo... De l'exubérante Salute au charmant Cannaregio en passant par Murano, coulez des jours heureux au bord de la lagune ! - Un voyage slow, respectueux et responsable. - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules. - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure. - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.

Par Gallimard loisirs, Marion Houssin
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Gallimard loisirs, Marion Houssin

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Italie

Venise

Gallimard loisirs, Marion Houssin

Paru le 18/09/2025

240 pages

Gallimard Loisirs

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782742468478
