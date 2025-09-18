Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Couture tailleur

Alison Smith, Ruth Jenkinson, Ludivine Verbeke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une garde-robe classique doit recéler une collection de pièces stylisées, structurées et parfaitement seyantes. C'est tout l'objet de ce livre : vous guider dans la confection de 10 modèles incontournables, des plus accessibles comme la jupe droite, le chemisier classique et le pantalon droit, aux plus complexes comme la veste à découpes princesse et le blazer. Particulièrement exigeante en termes de coupe, la couture tailleur se caractérise par des techniques spéci?ques et des ?nitions haut de gamme. Points de couture à la main et à la machine, pinces, plis, cols, fentes, poches, ourlets, boutonnières et autres fermetures... toutes les étapes de réalisation sont expliquées et illustrées étape par étape. Avec ce guide complet, apprenez également à prendre des mesures, adapter un patron, préparer une toile et choisir un tissu adapté au projet, pour des vêtements parfaitement ajustés. En réalisant les modèles proposés dans cet ouvrage, vous approfondirez vos compétences en couture pour confectionner des pièces sur mesure aux ?nitions impeccables.

Par Alison Smith, Ruth Jenkinson, Ludivine Verbeke
Chez Vigot

|

Auteur

Alison Smith, Ruth Jenkinson, Ludivine Verbeke

Editeur

Vigot

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Couture tailleur par Alison Smith, Ruth Jenkinson, Ludivine Verbeke

Commenter ce livre

 

Couture tailleur

Alison Smith trad. Ludivine Verbeke

Paru le 18/09/2025

304 pages

Vigot

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711427499
9782711427499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.