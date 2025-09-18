Une garde-robe classique doit recéler une collection de pièces stylisées, structurées et parfaitement seyantes. C'est tout l'objet de ce livre : vous guider dans la confection de 10 modèles incontournables, des plus accessibles comme la jupe droite, le chemisier classique et le pantalon droit, aux plus complexes comme la veste à découpes princesse et le blazer. Particulièrement exigeante en termes de coupe, la couture tailleur se caractérise par des techniques spéci?ques et des ?nitions haut de gamme. Points de couture à la main et à la machine, pinces, plis, cols, fentes, poches, ourlets, boutonnières et autres fermetures... toutes les étapes de réalisation sont expliquées et illustrées étape par étape. Avec ce guide complet, apprenez également à prendre des mesures, adapter un patron, préparer une toile et choisir un tissu adapté au projet, pour des vêtements parfaitement ajustés. En réalisant les modèles proposés dans cet ouvrage, vous approfondirez vos compétences en couture pour confectionner des pièces sur mesure aux ?nitions impeccables.